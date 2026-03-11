Maurizio Pistocchi contro Massimo Mauro. Lo scontro si accende sui social, dove Pistocchi lancia un attacco diretto all'ex giocatore di Juve e Napoli, che ha parlato di un "Var creato per impedire alla Juve di continuare a vincere".
Pistocchi, bordate contro Mauro: “Celebre per amici, diffonde questa fake news ripetuta”
Una fake news, sostiene Pistocchi. Con tutte le evidenze del caso.
"Mi segnalano che a notte fonda - ormai Pressing è diventato un programma per chi soffre di insonnia - Massimo Mauro, celebre più per le sue amicizie che per meriti propri, ha diffuso sulle reti Mediaset la fake news, già pubblicata, secondo la quale il Var sarebbe stato istituito per “fermare la Juve”.
Qualcuno avvisi lui e chi conduce il programma che l’utilizzo della tecnologia fu deciso dalla IFAB nella riunione del 6 marzo 2016, e impiegato per la 1^volta nel mese di agosto per la partita di USL Pro NewYork-Orlando City.
In seguito, il 1 settembre 2016 venne utilizzato nella amichevole Francia-Italia. E nel mese di dicembre nel Mondiale per Club Fifa, per venire poi introdotto ufficialmente dalla Fifa il 26 aprile 2017 per il Mondiale Fifa 2018. Introdotto in Italia dal campionato 2017/18, nelle 8 stagioni finora disputate si sono aggiudicate lo Scudetto:
Juventus 3 volte
Inter 2 volte
Napoli 2 volte
Milan 1 volta"
