Maurizio Pistocchi contro Massimo Mauro. Lo scontro si accende sui social, dove Pistocchi lancia un attacco diretto all'ex giocatore di Juve e Napoli, che ha parlato di un "Var creato per impedire alla Juve di continuare a vincere".

"Mi segnalano che a notte fonda - ormai Pressing è diventato un programma per chi soffre di insonnia - Massimo Mauro, celebre più per le sue amicizie che per meriti propri, ha diffuso sulle reti Mediaset la fake news, già pubblicata, secondo la quale il Var sarebbe stato istituito per “fermare la Juve”.