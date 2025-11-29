Se c'è un giocatore dell'Inter veramente insostituibile, quello è Denzel Dumfries. L'esterno olandese è un punto fermo della squadra

Se c'è un giocatore dell'Inter veramente insostituibile, quello è Denzel Dumfries. L'esterno olandese è un punto fermo della formazione di Cristian Chivu, e anche in questa stagione il suo peso all'interno della squadra si sta facendo sentire: 15 presenze e 3 gol tra campionato e Champions League.

L'importanza del numero 2 nerazzurro, tuttavia, si sente ancora di più quando non c'è: infortunato e indisponibile contro Atletico Madrid e Milan, sono arrivate due sconfitte. Non una casualità.

Molti tifosi si sono chiesti quale sia stato il momento esatto dell'infortunio di Dumfries. Il laterale olandese si è fatto male con l'Inter o la sua situazione si è aggravata con l'Olanda? E' lo stesso Dumfries a rispondere tramite un post social in cui mette in fila gli eventi importanti del mese di novembre.

E tra gli eventi c'è anche il momento dell'infortunio, quando Zaccagni gli frana addosso durante Inter-Lazio. Da quel momento Dumfries non è più tornato in campo, creando non pochi problemi a Chivu.

