Coincidenze a Miami? Dybala si gode le vacanze, cena e foto con un giocatore dell’Inter

La trattativa per portare Paulo in nerazzurro è in dirittura d'arrivo

Sono ormai ore decisive quelle che segnano la trattativa per portare Paulo Dybala all'Inter. Il prossimo incontro tra le parti potrebbe essere quello giusto e risolutivo di quei dettagli che ancora devono essere definiti. Intanto Paulo è in vacanza a Miami con la fidanzata Oriana Sabatini. Ma non mancano le sorprese, nerazzurre. A cena in un locale di Miami l'ex giocatore bianconero si è fatto immortalare con il proprietario (tifoso dell'Inter) e un altro giocatore nerazzurro, Joaquin Correa. Coincidenze? Il proprietario ha pubblicato gli scatti con Paulo sul suo profilo IG con un significativo: "Welcome to Inter!"