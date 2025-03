Dzeko, naso rotto dopo un calcio in faccia: il commento di Balotelli e Nainggolan

Edin Dzeko è uscito nell'intervallo del match tra Romania e Bosnia, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, in seguito ad un calcio in faccia involontario di Popescu proprio nei confronti dell'ex Inter e Roma.

Dzeko è stato prontamente medicato e incerottato ma sotto gli occhi sono rimasti i segni del calcio in faccia subito. "All in or nothing", ha scritto poi il bosniaco sui social nel post gara.