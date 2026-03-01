FC Inter 1908
La moglie di Acerbi sul futuro di Francesco e sulla sua scomparsa dai social: “Ecco perché”

La moglie del difensore nerazzurro sui social
Claudia, moglie di Francesco Acerbi ha dedicato un po' di tempo alle domande e alle curiosità dei suoi follower. Tantissime le domande relative al futuro di Francesco in nerazzurro. Non solo Inter, ma anche qualche curiosità sulla scomparsa del giocatore dai social. Ai tifosi nerazzurri non è infatti passata inosservata una cosa e Claudia ne spiega il motivo: CONTINUA A LEGGERE.

