Nelle ultime ora la situazione a Dubai è diventata estremamente complicata. La rappresaglia iraniana dopo l'attacco di Usa e Israele, affidata a droni-kamikaze e missili, ha investito zone turistiche, aree residenziali e basi militari. Le fiamme sulle Palm Island di Dubai sono diventate virali e le voci dei tantissimi italiani residenti e in vacanza in quelle località stanno raccontando il terrore e l'incertezza del momento. Tra le famiglie presenti a Dubai c'è anche quella di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social La famiglia D’Ambrosio è a Dubai: “Terrorizzati, ma stiamo bene. Abbattuti missili sopra…”
social
La famiglia D’Ambrosio è a Dubai: “Terrorizzati, ma stiamo bene. Abbattuti missili sopra…”
Momenti drammatici di paura a Dubai, il racconto di Enza e Danilo D'Ambrosio
© RIPRODUZIONE RISERVATA