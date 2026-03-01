FC Inter 1908
Momenti drammatici di paura a Dubai, il racconto di Enza e Danilo D'Ambrosio
Nelle ultime ora la situazione a Dubai è diventata estremamente complicata. La rappresaglia iraniana dopo l'attacco di Usa e Israele, affidata a droni-kamikaze e missili, ha investito zone turistiche, aree residenziali e basi militari. Le fiamme sulle Palm Island di Dubai sono diventate virali e le voci dei tantissimi italiani residenti e in vacanza in quelle località stanno raccontando il terrore e l'incertezza del momento. Tra le famiglie presenti a Dubai c'è anche quella di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.

