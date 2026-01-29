In diretta su América TV il giornalista Augusto Tartúfoli ha rivelato la cifra pazzesca cheWanda Nara avrebbe speso ogni mese negli anni in cui Mauro Icardi era protagonista nell'Inter. “Qual è il patrimonio di Wanda?”, si è chiesto il giornalista argentino accendendo nello studio televisivo una discussione animata. Il riferimento è al periodo nel quale Wanda e Icardi vivevano a Milano e Maurito era un giocatore dell'Inter. Secondo il giornalista argentino la cifra spesa mensilmente da Wanda toccava vette assurde: CONTINUA A LEGGERE.