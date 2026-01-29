FC Inter 1908
Il giornalista argentino è sceso nel dettaglio della spesa dell'argentina ai tempi dell'Inter
Redazione1908

In diretta su América TV il giornalista Augusto Tartúfoli ha rivelato la cifra pazzesca cheWanda Nara avrebbe speso ogni mese negli anni in cui Mauro Icardi era protagonista nell'Inter“Qual è il patrimonio di Wanda?”, si è chiesto il giornalista argentino accendendo nello studio televisivo una discussione animata. Il riferimento è al periodo nel quale Wanda e Icardi vivevano a Milano e Maurito era un giocatore dell'Inter. Secondo il giornalista argentino la cifra spesa mensilmente da Wanda toccava vette assurde: CONTINUA A LEGGERE.

