Mike Maignan ha commentato l'episodio del rigore assegnato alla Roma, nel big match della 22esima giornata di Serie A, con uno sfogo che ha alimentato numerose polemiche. "Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?", ha dichiarato il portiere rossonero in zona mista. E su queste dichiarazioni Tancredi Palmeri ha fatto una riflessione molto critica, che ha investito non solo Maignan ma anche i tifosi del Milan: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Palmeri: “Pensavo che la sparata di Maignan sul rigore fosse una rosicata, poi scopro…”
social
Palmeri: “Pensavo che la sparata di Maignan sul rigore fosse una rosicata, poi scopro…”
Le dichiarazioni del giornalista sportivo in merito alle polemiche sollevate dall'ambiente rossonero
© RIPRODUZIONE RISERVATA