Mike Maignan ha commentato l'episodio del rigore assegnato alla Roma, nel big match della 22esima giornata di Serie A, con uno sfogo che ha alimentato numerose polemiche. "Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?", ha dichiarato il portiere rossonero in zona mista. E su queste dichiarazioni Tancredi Palmeri ha fatto una riflessione molto critica, che ha investito non solo Maignan ma anche i tifosi del Milan: