Pio Esposito e Camarda. Chi farà più gol in questa stagione? Questa la domanda sottoposta agli ospiti di Pressing da Alberto Brandi. Ecco le risposte dei presenti:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Esposito vs Camarda, chi fa più gol? Trevisani: “7-6”. Sabatini senza dubbi. L’unico contro…
social
Esposito vs Camarda, chi fa più gol? Trevisani: “7-6”. Sabatini senza dubbi. L’unico contro…
Pio Esposito e Camarda. Chi farà più gol in questa stagione? Questa la domanda sottoposta agli ospiti di Pressing da Alberto Brandi
Trevisani: "Sette a sei per Pio Esposito".
Clemente Russo: "Io credo che farà più gol Pio perché c'è una squadra che gli permetterà di fare più gol di Camarda".
Massimo Mauro: "Camarda più gol di Pio Esposito"
Biasin: "Esposito perché l'Inter crea tantissimo ogni partita a differenza del Lecce".
Panucci: "Anche Pio Esposito perché sicuramente gioca in una squadra più forte"
Sabatini: "Al di là delle motivazioni, Pio Esposito segna 5-6 gol almeno in più di Camarda"
© RIPRODUZIONE RISERVATA