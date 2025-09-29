FC Inter 1908
Esposito vs Camarda, chi fa più gol? Trevisani: “7-6”. Sabatini senza dubbi. L’unico contro…

Pio Esposito e Camarda. Chi farà più gol in questa stagione? Questa la domanda sottoposta agli ospiti di Pressing da Alberto Brandi
Pio Esposito e Camarda. Chi farà più gol in questa stagione? Questa la domanda sottoposta agli ospiti di Pressing da Alberto Brandi. Ecco le risposte dei presenti: 

Trevisani: "Sette a sei per Pio Esposito".

Clemente Russo: "Io credo che farà più gol Pio perché c'è una squadra che gli permetterà di fare più gol di Camarda".

Massimo Mauro: "Camarda più gol di Pio Esposito"

Biasin: "Esposito perché l'Inter crea tantissimo ogni partita a differenza del Lecce".

Panucci: "Anche Pio Esposito perché sicuramente gioca in una squadra più forte"

Sabatini: "Al di là delle motivazioni, Pio Esposito segna 5-6 gol almeno in più di Camarda"

