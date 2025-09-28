Volley, Italia Campione del Mondo: il post dell’Inter per Michieletto

Una straordinaria doppietta. Dopo la vittoria delle ragazze dell'Italvolley di Velasco arriva la vittoria nella Coppa del Mondo da parte degli azzurri guidati da De Giorgi. La Nazionale italiana ha battuto tre a uno la Bulgaria (con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10) e ha conquistato il quinto Mondiale della sua storia. Il migliore della competizione che si è giocata nelle Filippine è stato Alessandro Michieletto, schiacciatore della Trentino Volley, che è nato a Desenzano del Garda nel 2001 e tifa Inter.
Così il club nerazzurro si è complimentato con lui con un post su X che celebra l'impresa del giocatore e dei suoi compagni: "MVP e cuore nerazzurro, Alessandro Michieletto", ha scritto l'Inter a corredo della foto in cui il giocatore posa con la maglia nerazzurra che gli era stata regalata proprio dalla società.
