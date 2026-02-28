FC Inter 1908
L’Inter celebra Arianna Fontana a San Siro: “L’atleta più medagliata è nerazzurra”

Il club ha accolto sul prato del Meazza la campionessa di short track: tre medaglie, una d'oro e due d'argento, nell'ultima Olimpiade
Eva A. Provenzano
Dopo la bellissima avventura di Milano-Cortina, Arianna Fontana è tornata a San Siro per mostrare con orgoglio le sue tre medaglie, vinte nell'edizione invernale dei Giochi Olimpici, a chi condivide con lei la fede nerazzura.

Tanti applausi per la campionessa più medagliata di sempre che ha conquistato un oro e due argenti nello short track, il primo nei 2mila metrri e le altre due nella 500 metri individuale e nella staffetta femminile dei 3mila metri.

Il club nerazzurro l'ha accolta sul prato del Meazza(e con lei c'era Francesco Toldo) dove si è celebrata la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, e i tifosi le hanno tributato un lungo applauso. Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter le ha regalato la maglia nerazzurra con il numero 14. Il numero delle medaglie vinte in totale nella sua carriera.

Sui social i post della società per omaggiare l'atleta. "L'atleta italiana con più medaglie olimpiche è nerazzurra. Complimenti, Arianna Fontana", ha scritto il club. 

