VIDEO / La domanda su Thuram e Lautaro mette in difficoltà Bergomi

FCInter1908 inaugura una nuova collaborazione esclusiva con Derbyssimo Legends, il podcast ideato, scritto e condotto da Stefano Fisico, con la partecipazione di Stefano Eranio.

Protagonista del nuovo appuntamento sarà Beppe Bergomi, che questa sera, a partire dalle ore 22, si racconterà in una lunga intervista disponibile sui canali YouTube @realderbyssimo e @FCIN1908.

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Una conversazione intensa e ricca di aneddoti, durante la quale lo “Zio” ripercorrerà le tappe più significative della sua straordinaria carriera: dall’esordio giovanissimo con la maglia dell’Inter ai momenti più difficili, passando per i compagni nerazzurri con i quali ha condiviso lo spogliatoio, le grandi vittorie e le sconfitte.

Ampio spazio sarà dedicato anche al trionfo dell’Italia nel Mondiale del 1982 in Spagna, conquistato da Bergomi quando aveva appena 18 anni, diventando uno dei protagonisti più giovani della storia della Nazionale.

In attesa dell’intervista integrale, oggi alle ore 19 sul profilo Instagram di FCInter1908 sarà pubblicata un’anteprima esclusiva della puntata.