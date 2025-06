L'Inter rimborserà in anticipo circa 412 milioni legati al bond emesso nel 2022 e in scadenza nel febbraio 2027

Lo ha reso noto lo stesso club, in un comunicato per gli investitori. In particolare, si legge nella nota, l'Inter "ha esercitato il proprio diritto di rimborso", che scatterà in data 26 giugno 2025. Inoltre, "il rimborso delle Obbligazioni è subordinato alla disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un'operazione di finanziamento del debito" che saranno ottenuti entro il 25 giugno prossimo e che sono ritenuti sufficienti, insieme alla liquidità disponibile, a pagare la cifra complessiva pari a circa 412 milioni.