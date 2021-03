La fidanzata di Sensi: “Due mesi al giorno più bello della mia vita ma ansia perché…”

Il giocatore nerazzurro ha ritrovato il campo in Nazionale con Roberto Mancini, dopo una stagione travagliata con l'Inter. Tra due mesi sposerà la fidanzata Giulia.

Stefano Sensi sposerà la sua Giulia tra due mesi. Il giocatore nerazzurro, che dopo gli infortuni è riuscito a trovare spazio nella Nazionale di Mancini prima di rientrare nell'Inter di Conte , non viene da una stagione positiva. Anzi. Lo ha ricordato la stessa fidanzata, spronandolo e sostenendolo. Nei momenti peggiori bisogna avere la forza e la tenacia per lavorare. E ritrovare gli antichi splendori.

Giulia, sui social, ha sintetizzato il momento che sta attraversando con queste parole: "Vorrei raccontarvi qualche dettaglio ma la mia testa è colma di stress, se penso che mancano solo due mesi al giorno più bello della mia vita... che ANSIA, quante cose mi mancano da fare. Vorrei raccontarvi con calma e piacere le mie giornate, come sto vivendo l'organizzazione, ma sono davvero satura e non in vena. In questo stesso periodo l'anno scorso era un momento dover ero parecchio giù di corda... chissà se dipende da qualcosa in particolare o se è solo pura casualità".