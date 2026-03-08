Guido Icardi, intervistato in esclusiva da Gente, ha parlato del fratello Mauro e della loro infanzia insieme. Di tutta la famiglia il calciatore del Galatasaray è quello con il quale ha meno rapporti: ”Mauro è quello con cui ho meno rapporti. Quando eravamo bambini eravamo più uniti“. Guido ha parlato di come Icardi fosse sempre stato un attaccante eccezionale e anche di ciò che lo fa soffrire di questo non rapporto: CONTINUA A LEGGERE.