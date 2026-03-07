Alla vigilia del derby, l’Inter ha pubblicato sui propri social un video con diversi riferimenti al derby della seconda stella

Alla vigilia dell'attesissimo derby della Madonnina, l’Inter ha pubblicato sui propri social un video con diversi riferimenti al derby dello scudetto. La musica che si sente quando il ragazzo protagonista del video alza il volume dello stereo, è la techno fatta risuonare a San siro subito dopo la conquista della seconda stella. Una musica messa dal Milan a tutto volume per cercare di oscurare la festa scudetto nerazzurra, una scena diventata simbolo del trionfo interista in casa dei rivali.

L'altro riferimento di quella storica serata è la sveglia che segna le 22:43, ovvero quando arrivò il triplice fischio dell'arbitro e da lì iniziarono i festeggiamenti in quella che è diventata una delle notti simbolo della storia nerazzurra.