Ad un certo punto ha visto nero (perché ha esultato talmente tanto che gli è girata la testa). Ma ci aveva visto benissimo Davide Frattesi quando, dopo la vittoria della seconda stella, durante i festeggiamenti dalla balconata in Piazza Duomo aveva urlato: "Romperemo ancora i muri a capocciate e non ci fermeremo perché l'anno prossimo proveremo a vincere tutto". Una promessa mantenuta in ogni caso se si pensa che l'Inter non si è fermata. E ha provato a lottare su tutti i fronti e fino in fondo uscendo dalla semifinale in Coppa Italia, rimanendo in corsa per lo scudetto ancora oggi, a tre giornate dalla fine, e conquistando, come è successo, la finale di Champions. La seconda in tre anni.