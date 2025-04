Ha sputato fuori l'angoscia, la rabbia, tutto l'amore che aveva dentro. Perché per fare gol così speciali, all'ultimo minuto, in gare così importanti, devi avere davvero una forza superiore dentro l'anima a spingerti. E Davide Frattesi ci ha messo tutta la forza che aveva in quel tiro che è valso la vittoria a Monaco. Arrivava da un brutto momento, lo aveva detto nei giorni scorsi. E la notizia della scomparsa della nonna aveva qualche ora prima della partita contro il Bayern aveva dato una spiegazione a tutto.

Così la gente interista ha abbracciato fortissimo il centrocampista in queste ore e gli sono arrivati tantissimi messaggi. Un abbraccio forte che gli hanno dato metaforicamente quando ha chiuso la gara di andata dei quarti di Champions. Ha esultato fortissimo lui, lo hanno fatto i circa 4mila tifosi nerazzurri all'Allianz Arena e tutto il resto degli interisti sparsi per il mondo. Sui social, a fine gara, il giocatore nerazzurro ha dedicato un post al gol e a questo brutto momento che dovrà mettersi alle spalle: «Io lo so che lassù un paio di strilli l’hai tirati bella mia», ha scritto, dedicando il gol alla nonna che lo ha sempre incoraggiato, sostenuto, tifava per lui e ballava insieme a lui.