Graziano: “Ecco qual è il problema dell’Inter che andava risolto da tempo”

Si è fermata a sette vittorie consecutive la striscia positiva dell'Inter. I nerazzurri sono stati fermati dal Napoli che ha sbloccato la gara con un rigore inesistente assegnato da Mariani. Nonostante l'ingiustizia, i nerazzurri nel secondo tempo sono entrati male in campo, lasciando voragini dietro e permettendo a McTominay e Anguissa di segnare e creare diverse occasioni. Su X il giornalista del Corriere della Sera, Mirko Graziano, individua il problema della squadra di Chivu.
"Il centrocampo dell’Inter non ha muscoli, non ha centimetri, non ha cambio di passo ed è sempre più vecchio nei suoi elementi migliori. Il problema è tutto qui, e andava risolto da tempo. Anguissa da solo li ha fatti a pezzi".
