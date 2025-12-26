Prima di concedere tre giorni di riposo ai giocatori del Manchester City, che tornerà in campo sabato contro il Nottingham Forest, Guardiola aveva avvertito che avrebbe escluso i giocatori che non rispettano il loro peso abituale: "Il calendario è così fitto che i giocatori hanno bisogno di rilassarsi, avranno le gambe fresche quando inizierà la partita. Ma ciascuno ha un peso da rispettare - ha aggiunto . e al loro rientro sarò lì per controllare quanti chili hanno preso. Chi sarà in sovrappeso, sabato rimarrà a Manchester".