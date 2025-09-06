L'attaccante norvegese e il difensore svizzero sono stati compagni di squadra sia al Borussia Dortmund che al Manchester City

Dopo tanti battaglie vissute fianco a fianco tra Borussia Dortmund e Manchester City, Erling Haaland e Manuel Akanji non giocheranno più insieme. L'attaccante norvegese, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto salutare il difensore svizzero, passato da pochi giorni all'Inter: "Un top player e un grande ragazzo! Orgoglioso di essere stato tuo compagno di squadra al Borussia Dortmund e al Manchester City. Ti auguro tutto il meglio, Manu!".