Dopo tanti battaglie vissute fianco a fianco tra Borussia Dortmund e Manchester City, Erling Haaland e Manuel Akanji non giocheranno più insieme. L'attaccante norvegese, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto salutare il difensore svizzero, passato da pochi giorni all'Inter: "Un top player e un grande ragazzo! Orgoglioso di essere stato tuo compagno di squadra al Borussia Dortmund e al Manchester City. Ti auguro tutto il meglio, Manu!".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Haaland saluta Akanji: “Top player e grande ragazzo, ti auguro tutto il meglio”
social
Haaland saluta Akanji: “Top player e grande ragazzo, ti auguro tutto il meglio”
L'attaccante norvegese e il difensore svizzero sono stati compagni di squadra sia al Borussia Dortmund che al Manchester City
© RIPRODUZIONE RISERVATA