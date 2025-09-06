Italia, Cannavaro scrive un messaggio a Gattuso: “Riportaci a casa”

Esordio in panchina per il ct che con la sua Italia ha rifilato cinque reti all'Estonia in una serata in cui servivano una vittoria e tanti gol

Eva A. Provenzano 6 settembre 2025

Hanno condiviso la maglia della Nazionale per tanti anni e hanno regalato all'Italia, insieme ai loro compagni, la Coppa del Mondo nel 2006. Quella è stata anche l'Italia di Gattuso e Cannavaro e proprio l'ex difensore, ieri sui social, ha dedicato un pensiero al nuovo ct. Gennaro Gattuso ha raccolto l'eredità di una Nazionale che, per come è iniziata l'avventura di qualificazione ai Mondiali, rischia di saltare i Mondiali per la terza volta di fila e nella gara del suo esordio in panchina contro l'Estonia è arrivato un cinque a zero.

Solo il primo posto nel girone garantisce la qualificazione diretta alla competizione FIFA altrimenti si va ai play-off nelle gare che si giocano il 26 e 31 marzo 2026. Al momento la Nazionale italiana ha giocato due gare in meno dalla Norvegia di Haaland che è prima nel girone 'I' e nelle due gare precedenti aveva perso una gara e ne aveva vinta un'altra.

La prima in classifica ha 11 di differenza reti, l'Italia - dopo i cinque gol all'Estonia - ha una differenza reti di 4 ma è terza perché Israele è la seconda della classifica con 9 punti in quattro gare giocate finora (una in più dell'Italia). Le due Nazionali si sfideranno lunedì sera, 8 settembre, alle 20.45 in campo neutro per ragione di sicurezza (data la guerra in atto in Palestina), in Ungheria (dove Israele gioca tutte le sue gare casalinghe), al Nagyerdei Stadion di Debracen.

Il compito di Gattuso sarà quello quindi di vincere tutte le gare in programma da qui a novembre. E ieri sera è arrivato l'incoraggiamento del suo ex compagno, Fabio Cannavaro. Ha postato una foto di loro due in campo e ha riversato sul ct tutte le speranze da tifoso ed ex capitano dell'Italia: "Riportaci a casa, amico mio. Forza Azzurri", ha scritto l'ex giocatore in un messaggio rivolto proprio a Rino.