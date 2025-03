Calhanoglu, promessa prima della partenza per la Turchia: “Al ritorno…”

Sui social il commento del giocatore nerazzurro alla vittoria per due a zero contro l'Atalanta

Lo ha detto nel momento in cui ha sentito che la sua condizione stava migliorando. Gli infortuni hanno condizionato la stagione di Calhanoglu e di conseguenza alcune prestazioni dell'Inter. Ma ora sta meglio e ne è consapevole. Il turco, dopo la vittoria contro l'Atalanta per due a zero, è partito per raggiungere la Nazionale turca nell'immediato post partita. Tanto che il commento sulla gara di Bergamo lo ha fatto direttamente dall'aereo che lo ha accompagnato verso la sua meta.

«L'Inter - ha scritto il centrocampista nerazzurro - ha ottenuto una vittoria in trasferta molto importante con un incontro fantastico. Ora è l'ora della pausa per le Nazionali. Al nostro rientro riprenderemo da dove siamo rimasti e continueremo a lavorare sodo». Ogni promessa è debito. Intanto ha incassato lo sfottò di Thuram che lo ha visto in posa con la maglia di Balenciaga e lo ha preso in giro e lo ha fatto sorridere (dalla risposta piena di faccine sorridenti): "Lavori per loro?".