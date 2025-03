Intervistato dal Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della grande sfida di Champions tra Inter e Bayern e non solo:

Karl-Heinz Rummenigge, a nessuno piace l’idea di sfidare l’Inter in Champions. Che ne pensa il suo Bayern?

«Sono le mie due squadre del cuore e non sono molto felice di questo quarto. L’idea che una delle due debba uscire non mi piace: preferivo sfidare l’Inter in finale».