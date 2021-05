Ziliani: “Hakimi è l’ultimo giocatore dell’Inter che va ceduto. È più facile…”

Il marocchino è nel mirino del Bayern, ma per la sua importanza nella rosa andrebbe tenuto a qualunque costo

Ecco perché per i tifosi e Paolo Ziliani il marocchino è uno che non andrebbe ceduto in nome del bilancio. "Per la sua unicità (pezzi simili in giro non ne trovi), la giovinezza e i margini di miglioramento, Hakimi è l'ultimo giocatore dell'Inter che va ceduto. Senza esserlo, è più decisivo di un attaccante ed è più facile sostituire un Lautaro, un Brozovic o uno Skriniar che lui", ha scritto il giornalista su Twitter.