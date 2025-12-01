Dean Huijsen ha partecipato al consueto gioco social mettendo a confronto vari difensori delle big d'Europa e scegliendo alla lunga il suo preferito. Tra i protagonisti delle sfide, anche il nerazzurro Alessandro Bastoni, uno dei preferiti dell'ex canterano della Juventus.
fcinter1908 social Chi è il difensore più forte? Huijsen pazzo di Bastoni: vince tutte le sfide, perde solo con…
social
Chi è il difensore più forte? Huijsen pazzo di Bastoni: vince tutte le sfide, perde solo con…
Dean Huijsen ha partecipato al consueto gioco social mettendo a confronto vari difensori delle big d'Europa