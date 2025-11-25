FC Inter 1908
Jamal Iddrissou, giovane talento del settore giovanile dell'Inter, ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro
La notizia era nell'aria ma oggi è arrivata anche l'ufficialità: Jamal Iddrissou, giovane talento del settore giovanile dell'Inter, ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro.

"Sono contento e orgoglioso di aver firmato il mio rinnovo di contratto e continuare con il mio percorso con questo club", ha scritto Iddrissou sui social.

Iddrissou, classe 2007, ha finora collezionato 14 presenze tra Primavera e Under 23 con un totale di 5 gol (2 in Youth League) e 2 assist a referto.

