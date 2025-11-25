FC Inter 1908
ultimora

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti dei suoi tre giovani
MILANO - FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Mattia Zanchetta, Jamal Iddrissou e Alain Taho.

