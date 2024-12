I criteri di ammissione al Mondiale per Club 2025 , nuovo torneo organizzato dalla FIFA, che si terrà negli Stati Uniti tra giugno e luglio, hanno fatto e continuano a far molto discutere.

Maurizio Pistocchi, dal suo profilo X, non ha usato giri di parole: "Il Mondiale per Club della FIFA avrebbe potuto essere una competizione di eccellenza se le squadre partecipanti fossero state selezionate in base alle loro prestazioni, e non per geopolitica. Invece tra le 32 finaliste non ci saranno: Liverpool, primo nel World Club Ranking; Arsenal terzo, Barcellona sesto, Atalanta settima, Bayer Leverkusen nono, Sporting Lisbona decimo, PSV dodicesimo, Fiorentina ventesima, Tottenham ventunesimo. Insomma, più che un Mondiale è il solito spot elettorale di Infantino".