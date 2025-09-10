Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha fatto visita alla sede dell'Inter e alla sala trofei del club nerazzurro

10 settembre 2025

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha fatto visita alla sede dell'Inter e alla sala trofei del club nerazzurro, in compagnia, tra gli altri, di Zanetti e Marotta. Sui social, il numero uno del calcio italiano ha scritto:

"Mi hanno accolto dicendomi ‘benvenuto a casa’. Sono stato nella sede dell'Inter per parlare con il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, con il Vice Presidente e FIFA Legend 🇦🇷 Javier Zanetti, con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci e con il Chief of Staff Massimiliano Catanese".

"Tanti gli argomenti affrontati, fra cui la salute dei calciatori, i calendari e il futuro del calcio. E visitare la Sala Trofei è stato molto emozionante".