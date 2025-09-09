La sosta per le Nazionali lascerà presto spazio al tanto atteso campionato e ad una partita che è senz'altro tra le più attese, il derby d'Italia. Un match impegnativo, al quale i calciatori di Juventus e Inter dovranno prepararsi sfruttando i pochi giorni a disposizione per lavorare in gruppo.

Il commento di Longhi

Bruno Longhi ha sottolineato proprio questo aspetto: "Non è un misfatto mettere Juventus-Inter alla terza giornata. Ma lo diventa se la metti in calendario dopo la sosta per le nazionali". Il giornalista ha poi aggiunto in risposta ai tifosi: "È una constatazione. Le polemiche sono altra roba".