"Grandi serate, grandi momenti: vittoria importante e passo importante, grazie ai nostri tifosi per l'incredibile supporto".
Yildiz dopo Juventus-Roma: "Grandi serate, grandi momenti. Una vittoria…"
Yildiz dopo Juventus-Roma: “Grandi serate, grandi momenti. Una vittoria…”
Kenan Yildiz ha celebrato il successo della Juventus per 2-1 nello scontro diretto per la Champions League contro la Roma
Con questo messaggio sui social, Kenan Yildiz ha celebrato il successo della Juventus per 2-1 nello scontro diretto per la Champions League contro la Roma.
I bianconeri, infatti, si sono portati a una sola lunghezza di distanza proprio dai giallorossi, attualmente al quarto posto della classifica.
