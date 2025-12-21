Yildiz dopo Juventus-Roma: “Grandi serate, grandi momenti. Una vittoria…”

FC Inter 1908
Kenan Yildiz ha celebrato il successo della Juventus per 2-1 nello scontro diretto per la Champions League contro la Roma
Matteo Pifferi Redattore 

"Grandi serate, grandi momenti: vittoria importante e passo importante, grazie ai nostri tifosi per l'incredibile supporto".

Con questo messaggio sui social, Kenan Yildiz ha celebrato il successo della Juventus per 2-1 nello scontro diretto per la Champions League contro la Roma.

I bianconeri, infatti, si sono portati a una sola lunghezza di distanza proprio dai giallorossi, attualmente al quarto posto della classifica.

