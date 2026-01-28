Da ieri anche l'Inter Women ha una quota argentina in squadra. Si tratta del talento Annika Paz, che a soli 17 anni ha già mostrato le sue grandi qualità calcistiche nel calcio delle grandi: "Nel 2025 ha esordito con la nazionale maggiore nel match contro l’Uruguay, segnando dopo 13 minuti dal suo ingresso. A soli 16 anni è diventata la più giovane marcatrice della storia della nazionale femminile sudamericana". Sui social l'arrivo di Annika è stato festeggiato con entusiasmo e con qualche - inevitabile - riferimento all'altro Paz: CONTINUA A LEGGERE.