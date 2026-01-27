Intervenuto nel Podcast Numer1, Sandro Sabatini, giornalista, ha voluto dire la sua sul Como di Cesc Fabregas che sta lottando per la zona Europa. Sabatini, in particolar modo, si è scagliato contro chi considera Fabregas il numero 1 degli allenatori, per il calcio che sta mostrando il Como in questa stagione: CONTINUA A LEGGERE
Sabatini: “Mi sono stufato di Fabregas numero 1. La verità è diversa”
"Adesso è diventato di moda dire che Fabregas è il numero 1, mi sono stufato", ha detto Sandro Sabatini che ha spiegato anche perché
