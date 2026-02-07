FC Inter 1908
Inter, Barella compie 29 anni: gli auguri del club e dei tifosi nerazzurri

Il centrocampista nerazzurro compie oggi 29 anni: il messaggio della società per il compleanno del calciatore
Alessandro De Felice
Tecnica, energia e un grande spirito combattivo: queste sono solo alcune delle qualità che Nicolò Barella ha fatto conoscere ai tifosi nerazzurri nel corso degli anni.

Arrivato a Milano nell'estate del 2019 quando aveva solo 22 anni, Nicolò è cresciuto tantissimo con la maglia nerazzurra: quello che festeggia oggi è il suo settimo compleanno da giocatore dell'Inter. Barella è diventato un punto fermo della squadra nerazzurra grazie al suo immenso talento e alla sua capacità di unire qualità e quantità: arrivato alla sua settima stagione all'Inter il centrocampista ha collezionato ben 319 presenze e 26 gol, vivendo da protagonista alcune della pagine più importanti della recente storia nerazzurra. Due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due Scudetti impreziosiscono la ricca bacheca di Nicolò: sette trofei che dimostrano la straordinaria avventura interista del numero 23.

Nato a Cagliari il 7 febbraio 1997, oggi Barella compie 29 anni e riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista!

(Fonte: Inter.it)

