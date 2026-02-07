Inter, Barella compie 29 anni: gli auguri del club e dei tifosi nerazzurri

Tecnica, energia e un grande spirito combattivo: queste sono solo alcune delle qualità che Nicolò Barella ha fatto conoscere ai tifosi nerazzurri nel corso degli anni.

Arrivato a Milano nell'estate del 2019 quando aveva solo 22 anni, Nicolò è cresciuto tantissimo con la maglia nerazzurra: quello che festeggia oggi è il suo settimo compleanno da giocatore dell'Inter. Barella è diventato un punto fermo della squadra nerazzurra grazie al suo immenso talento e alla sua capacità di unire qualità e quantità: arrivato alla sua settima stagione all'Inter il centrocampista ha collezionato ben 319 presenze e 26 gol, vivendo da protagonista alcune della pagine più importanti della recente storia nerazzurra. Due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due Scudetti impreziosiscono la ricca bacheca di Nicolò: sette trofei che dimostrano la straordinaria avventura interista del numero 23.