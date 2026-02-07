Le dichiarazioni dell'ex calciatore nerazzurro ai microfoni del club ellenico dopo l'inizio ufficiale della sua avventura

Alessandro De Felice Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 05:02)

Dopo l'addio all'Inter è iniziata ufficialmente l'avventura di Thiago Romano all'OFI Creta. Il classe 2006 è tornato in Grecia dopo l'esperienza al Panathinaikos e la parentesi in nerazzurro.

Thiago Romano ha già svolto il primo allenamento con la maglia dell'OFI e ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del club ellenico.

"Sono davvero felice di tornare qui in Grecia, in un club importante come l'OFI. Fin dal primo momento hanno dimostrato fiducia in me e questo è qualcosa di cui sono grato.

L'OFI ha un mondo che vive e respira per la squadra. Questa atmosfera ti fa sentire speciale. Voglio che sappiano che avranno un altro tifoso allo stadio".