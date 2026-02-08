Arrivato nell'estate del 2021, il numero 20 nerazzurro ha da poco superato le 200 presenze con la maglia dell'Inter, arrivando a quota 204 in tutte le competizioni. In questa stagione è stato protagonista in 22 match e ha segnato 8 gol tra Serie A e Champions League, per un totale di 46 reti nerazzurre.