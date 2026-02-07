FC Inter 1908
Oltre a Lautaro Martinez sono diversi i calciatori argentini che dalla sponda nerazzurra hanno segnato nella sfida contro il Sassuolo
Daniele Vitiello
Non solo Lautaro Martinez. A incidere dalla sponda nerazzurra in Sassuolo-Inter sono stati anche altri argentini prima dell'attuale capitano nerazzurro. Lo ricorda anche l'account Instagram interista, con una clip che mette in fila i diversi gol segnati da calciatori di quella provenienza. Di seguito il contributo postato dal club alla vigilia della prossima sfida contro i neroverdi al Mapei Stadium.

