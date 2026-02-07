Non solo Lautaro Martinez. A incidere dalla sponda nerazzurra in Sassuolo-Inter sono stati anche altri argentini prima dell'attuale capitano nerazzurro. Lo ricorda anche l'account Instagram interista, con una clip che mette in fila i diversi gol segnati da calciatori di quella provenienza. Di seguito il contributo postato dal club alla vigilia della prossima sfida contro i neroverdi al Mapei Stadium.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social VIDEO/ Sassuolo-Inter made in Argentina: quando la vena albiceleste ha deciso la sfida
social
VIDEO/ Sassuolo-Inter made in Argentina: quando la vena albiceleste ha deciso la sfida
Oltre a Lautaro Martinez sono diversi i calciatori argentini che dalla sponda nerazzurra hanno segnato nella sfida contro il Sassuolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA