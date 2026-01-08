Tutta la carica di Denzel Dumfries, alle prese con il suo percorso di recupero dopo l'operazione alla caviglia. Non è imminente il rientro, ma l'olandese sta lavorando sodo per tornare nel minor tempo possibile a disposizione di Cristian Chivu.
Tutta la carica di Denzel Dumfries, alle prese con il suo percorso di recupero: ecco quando punta a tornare in campo
"Focalizzato sul rientro. Ci vediamo presto ragazzi", ha scritto Dumfries in un post su Instagram, con diverse foto del percorso di recupero.
Ma quando tornerà a disposizione l'olandese? Starà ai box tutto gennaio sicuramente e salvo sorprese anche tutto febbraio, a oggi l'obiettivo è provare a tornare a inizio marzo. Si capirà più avanti se riuscirà a rispettare le tempistiche.
