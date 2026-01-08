Scrive il Corriere dello Sport a proposito della situazione di Davide Frattesi , calciatore dell' Inter al centro di numerose voci di mercato: "L’interesse del Galatasaray esiste, ma non si è ancora concretizzato in un’offerta. Solo ipotesi sulle modalità dell’operazione, ovvero un prestito da 5 milioni con opzione di riscatto fissata a 30. L’ Inter è intenzionata a prendere in considerazione l’affare soltanto se la condizione per trasformare il diritto di riscatto in obbligo sia automatica o quasi".

E a proposito di Davide Frattesi e di un'eventuale offerta per il giocatore si è espresso anche il direttore del Corriere dello Sport. Ivan Zazzaroni, sui social, si è prestato con ironia ad un gioco molto in voga tra i tifosi: CONTINUA A LEGGERE.