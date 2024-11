14 gol subiti in 12 giornate di Serie A: un dato che fotografa alla perfezione le difficoltà avute dall'Inter in fase difensiva in questa prima parte di campionato. Anche alla luce delle 22 complessive incassate nello scorso torneo. Tuttavia, analizzando questi numeri, emerge come i nerazzurri abbiano mantenuto una certa solidità in trasferta, facendo più fatica a mantenere la porta inviolata a San Siro.