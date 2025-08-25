1 di 4

"TENETEVI IL TEATRO"

La Curva Nord ha annunciato, ufficialmente, l'intenzione di abbandonare lo stadio per Inter-Torino e non solo. La protesta dei gruppi organizzati nerazzurri, infatti, non ha una tempistica precisa ma sarà portata avanti fino a data da destinarsi.

"Eccoci qua. Una nuova stagione sta per cominciare. Mentre la nostra Inter si prepara a riprendere il cammino in campionato, noi, la sua gente, ci troviamo costretti ad affrontare un'altra annata all'insegna di abusi, divieti e restrizioni. La campagna abbonamenti si è rivelata un fallimento totale. Oltre all'ennesimo aumento ingiustificato dei prezzi, siamo stati colpiti dalle famigerate "black list": decine di ragazzi appartenenti ai gruppi non hanno potuto rinnovare il proprio abbonamento, senza alcuna motivazione valida.

Molti di loro (la maggioranza) sono incensurati, privi di qualsiasi pendenza legale. La loro unica "colpa"? Seguire con costanza e passione la squadra, ovunque giochi, in casa e in trasferta, in Italia e in Europa. Persone che dedicano tempo, energie e denaro all'Inter, oggi escluse dal proprio posto allo stadio. Tutto questo viene ormai considerato normale. Dopo approfondite riflessioni e confronti interni, abbiamo deciso che è giunto il momento di cambiare rotta. La scorsa stagione ci siamo fatti in 4 per tenere in vita il tifo organizzato, arrivando persino a lottare per far entrare allo stadio una semplice bandiera nerazzurra.

Volete uno stadio-teatro? Tenetevelo".