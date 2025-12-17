La Curva Nord dell'Inter non sarà presente alla Supercoppa in Arabia Saudita. Lo conferma la stessa Curva tramite un comunicato diffuso sui propri canali social.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Inter, la Curva Nord: “Non saremo presenti in Supercoppa. Inaccettabile che…”
social
Inter, la Curva Nord: “Non saremo presenti in Supercoppa. Inaccettabile che…”
La Curva Nord dell'Inter non sarà presente alla Supercoppa in Arabia Saudita. Lo conferma la stessa Curva tramite un comunicato
"I Gruppi del Secondo Anello Verde confermano che non presenzieranno alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. È inaccettabile che, ancora una volta, le mere logiche di profitto vengano anteposte alla passione di migliaia di sostenitori.
La Lega Calcio prosegue nella sua ostinata indifferenza, ignorando sistematicamente il dissenso manifestato anno dopo anno dalle tifoserie italiane. È tempo di porre fine alla mercificazione attuata sulla pelle dei tifosi. No alla Supercoppa in Arabia. No alla deriva del calcio moderno.
Secondo Anello Verde"
© RIPRODUZIONE RISERVATA