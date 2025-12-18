Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Secondo Anello Verde ha annunciato che non sarà presente in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa Italiana. Ecco le motivazioni spiegate:
Secondo Anello Verde, duro comunicato: "Non andremo in Arabia!". Ecco i motivi
"I Gruppi del Secondo Anello Verde confermano che non presenzieranno alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. E' inaccettabile che, ancora una volta, le mere logiche di profitto vengano anteposte alla passione di migliaia di sostenitori. La Lega Calcio prosegue nella sua ostinata indifferenza, ignorando sistematicamente il dissenso manifestato anno dopo anno dalle tifoserie italiane".
"E' tempo di porre fine alla mercificazione attuata sulla pelle dei tifosi. No alla Supercoppa in Arabia. No alla deriva del calcio moderno".
