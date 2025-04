Nuovo video prodotto dal club nerazzurro in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan con riferimento alla nuova stagione della serie in onda su Sky 'The Last of us',

Archiviata la sconfitta di Bologna arriva un'altra partita importante per l'Inter, il derby di Coppa Italia contro il Milan, in palio il pass per la finale dell'Olimpico. Il club nerazzurro, tramite Inter Media House, lancia la sfida ai rossoneri con un video in cui i protagonisti sono Thuram(ancora out per un affaticamento muscolare), Arnautovic e Sommer. E la storia che può raccontare il derby si intreccia con quella del protagonista di 'The Last of us', la seconda serie del telefilm, ispirato al videogioco, in onda su Sky e Now.