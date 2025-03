Visita speciale ad Appiano: Gianfelice Facchetti in posa con Inzaghi

Il figlio dell'ex compianto presidente e capitano nerazzurro è stato al centro sportivo come ha raccontato lui stesso

"Inzaghi ha rivoluzionato il modo di essere allenatore dell'Inter", ha detto qualche giorno fa ai nostri microfoni. Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente ed ex capitano dell'Inter Giacinto, è stato ospite del club nerazzurro alla Pinetina. "Chi va ad Appiano, va sano e va lontano", ha scritto in un post e ha pubblicato una fotografia in posa proprio con l'allenatore, Simone Inzaghi.