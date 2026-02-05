Inter, Kamate dopo l’esordio da sogno: “Il lavoro è appena iniziato”

Esordio con maglia da titolare, assist, vittoria e passaggio del turno. Quella di ieri per Issiaka Kamate è stata una notte indimenticabile.

Il classe 2004 è ha voluto celebrare la prima presenza trai grandi con un post pubblicato sui social con alcune foto della sfida tra Inter e Torino di ieri sera, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

"Sono molto felice di aver potuto giocare la mia prima partita con questa maglia - ha scritto Kamate su Instagram - Tutte le persone che mi sostengono ogni giorno della mia vita nei momenti belli e in quelli brutti. Il lavoro è appena iniziato. Si va avanti".