Inter, Kamate dopo l’esordio da sogno: “Il lavoro è appena iniziato”

Inter, Kamate dopo l’esordio da sogno: “Il lavoro è appena iniziato” - immagine 1
Il post social del calciatore nerazzurro, che ieri sera ha debuttato in prima squadra in Coppa Italia contro il Torino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Esordio con maglia da titolare, assist, vittoria e passaggio del turno. Quella di ieri per Issiaka Kamate è stata una notte indimenticabile.

Inter, Kamate dopo l’esordio da sogno: “Il lavoro è appena iniziato”- immagine 2
Getty Images

Il classe 2004 è ha voluto celebrare la prima presenza trai grandi con un post pubblicato sui social con alcune foto della sfida tra Inter e Torino di ieri sera, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

"Sono molto felice di aver potuto giocare la mia prima partita con questa maglia - ha scritto Kamate su Instagram - Tutte le persone che mi sostengono ogni giorno della mia vita nei momenti belli e in quelli brutti. Il lavoro è appena iniziato. Si va avanti".

