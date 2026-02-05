FC Inter 1908
fcinter1908 social Petardo, sciacalli digustosi anti-Inter. Capuano: “Guardate questa shitstorm su Marelli piena di fake”

Petardo, sciacalli digustosi anti-Inter. Capuano: “Guardate questa shitstorm su Marelli piena di fake”

Petardo, sciacalli digustosi anti-Inter. Capuano: “Guardate questa shitstorm su Marelli piena di fake” - immagine 1
Il giornalista difende sui social l'ex arbitro che ha spiegato come la sconfitta a tavolino per lancio di oggetti non sia più esistente
Redazione1908

Il giornalista Giovanni Capuano difende sui social l'ex arbitro, Luca Marelli, che ha spiegato esattamente la situazione post petardo in Cremonese-Inter. Sui social, invece, si sono subito messi in moto gli sciacalli di professione, alcuni anche ben noti. Gente che ha diffuso fake news per screditare la società Inter, inventando di sana pianta regolamenti inesistenti. Giovanni Capuano spiega bene la situazione: CONTINUA A LEGGERE

