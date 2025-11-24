Inter, Lautaro dopo il derby: “Come sempre, rialziarsi e andare avanti”

Nel day after, l'Inter si lecca le ferite. Dopo il derby, i nerazzurri devono reagire e ripartire subito, già a partire dalla trasferta di Madrid contro l'Altetico allenato dall'ex Diego Pablo Simeone.

La sconfitta contro il Milan brucia per come è arrivata, con una prestazione importante dei nerazzurri di Chivu e per le varie occasione non capitalizzate, come il calcio di rigore non trasformato da Hakan Calhanoglu.

Ad indicare la via ci ha pensato capitan Lautaro Martinez. Il Toro ha pubblicato messaggio chiaro e diretto attraverso le stories del suo profilo Instagram.