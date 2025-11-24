La prestazione di Sommer contro il Milan è stata oggetto di valutazione unanime: un disastro. Anzi, quasi unanime. Palmeri dice no

Redazione1908 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 09:06)

La prestazione di Sommer contro il Milan è stata oggetto di valutazione unanime: un disastro. Anzi, quasi unanime. Perché Tancredi Palmeri ha visto una partita diversa del portiere svizzero, addirittura "premiato" con un 6 in pagella.

Al voto di Palmeri, ha replicato Riccardo Trevisani: "Manca l’aggettivo dopo il verbo essere. Sommer sei che cosa?"

Palmeri: "Mah mi pare troppo gratuito sparare così, c’è uno che tira indisturbato e uno che anticipa il marcatore che è ancora più grave, lui la devia a lato e poteva fare meglio ma secondo me è troppo facile addossare a lui l’errore"

Trevisani: "Chi spara ho fatto solo una domanda. La 2’ domanda invece e’: parare un tiro che va fuori e far segnare gli avversari, regalando gol e derby nell’unico tiro subito come prende SEI? Su Handa Onana ero solo, vorrei sapere chi conteggiare sul carro quando sara’ palese a tutti."

Palmeri: "Ella maronn ma sempre a parlare di carri su cui salire state, e chi siete il carnevale di Viareggio. Francamente che il tiro andasse a fuori lo sto leggendo da te, non mi è parso ma è anche vero che subito dopo sono andato in diretta e non l’ho vivisezionato. Per me errori difensori sono peggiori"